Prorrogada a inscrição para vestibular das Fatecs

O prazo de inscrição para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo foi prorrogado para até as 15 horas da próxima quarta-feira, 14. O exame será no domingo, 2 de julho.

O vestibular para o segundo semestre de 2017 oferece 15.010 vagas – esse número inclui as 960 vagas para a modalidade a distância – distribuídas entre os 73 cursos gratuitos de graduação tecnológica.

Inscrições

Para concorrer a uma das vagas do vestibular, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

A inscrição no processo seletivo é feita pelo site www.vestibularfatec.com.br. É necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 75 (em dinheiro) em qualquer agência bancária.