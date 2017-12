Projeto Rondon abre edital para instituições de ensino superior

O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, divulgou edital para as instituições de ensino superior interessadas em participar da Operação Centro-Nordeste, que será realizada entre 16 de janeiro e 7 de fevereiro de 2010, nos estados de Alagoas, da Bahia, de Goiás e do Tocantins. A estimativa é que 1,2 mil estudantes e professores universitários façam parte do evento. Para participar, a instituição de ensino superior deverá desenvolver uma proposta de trabalho e enviar para a coordenação-geral até o dia 7 de outubro. O edital está disponível na internet. www.defesa.gov.br/projetorondon.

Leia mais:

Desbravadores sociais