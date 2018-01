Novo portal ajuda a escolher faculdade

O Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) lança nesta sexta, 18, o novo portal do projeto multimídia Ligado na Facul, que propõe difundir a importância de se escolher uma faculdade a partir de critérios como qualidade de ensino, infraestrutura, credenciamento no MEC e ética, e orientar como descobrir se a instituição escolhida atende às suas exigências.

O novo portal (www.ligadonafacul.com.br) , que tem como público principal jovens entre 16 e 24 anos, oferece acesso a entrevistas e blogs com depoimentos de quem vai prestar o vestibular, orientações sobre a escolha da carreira, notícias sobre o mercado de trabalho, reportagens sobre novas profissões, dicas de estágios, fóruns para debates e sugestões de sites úteis.