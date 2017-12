A 29.ª Bienal de São Paulo convida professores, artistas e profissionais que trabalham com cultura para o Seminário Internacional de Educação Arte e Política. O encontro, dias 20 e 21 no Parque do Ibirapuera, tem entrada gratuita, mas as vagas são limitadas.

Os interessados devem se inscrever pelo site divertecultural.com.br. A ideia é discutir a produção artística contemporânea, a relação entre arte e política e os conceitos da 29ª Bienal.