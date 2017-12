Programa para Jovens líderes do Brasil

A Associação Universitária Internacional (AUI) promoverá seu segundo Encontro Nacional de Integração de Universitários Brasileiros, em São Paulo, entre os dias 16 e 26 de julho.

Os jovens selecionados vão passar dez dias na capital paulista participando de atividades culturais, palestras sobre economia, desenvolvimento do País e os desafios que ainda deverão ser enfrentados.

Qualquer estudante de graduação pode se inscrever: basta estar nos dois últimos anos do curso. É uma oportunidade bem legal de conhecer gente de outros cantos do País e saber suas visões de mundo. E com uma vantagem: é grátis.

As inscrições estão abertas e se encerram no dia 15 de abril. Informe-se no site .