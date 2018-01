Programa online vai tirar dúvidas sobre Sisu

Entre 16 e 18 de janeiro, cerca de 3 milhões de estudantes poderão se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC). O programa seleciona candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior que utilizarão a nota do Enem de 2010 como fase única de seu processo seletivo. Neste primeiro semestre, são oferecidas 83.125 vagas em 83 instituições.

Para auxiliar os estudantes a realizar a inscrição e esclarecer dúvidas sobre o Sisu, o Anglo promove na quinta-feira,13, às 15h, um programa ao vivo e aberto a todos os internautas em sua TV Web. Basta acessar o site e entrar no canal Momento do Vestibular.

A atração terá a participação de Alberto Francisco do Nascimento, coordenador de vestibular do Anglo. Ele irá detalhar o programa do MEC e dará orientações aos estudantes sobre como participar do SiSU. Durante a programação, o coordenador responderá às dúvidas enviadas pelos internautas.