Programa oferece 8 bolsas nos EUA para alunos da rede pública

A AFS Intercultura Brasil vai selecionar 8 alunos do ensino médio para estudar durante um ano nos Estados Unidos. Podem se candidatar estudantes da rede pública cuja renda familiar seja de até seis salários mínimos. Os interessados devem ter médias acima de 8 e pelo menos nível intermediário de inglês.

As inscrições vão de 13 de fevereiro a 2 de março, no site www.afsbolsasusa.org.br. Os candidatos têm de fazer uma prova online e os semifinalistas serão entrevistados em inglês. O embarque está previsto para agosto deste ano.

—

Leia mais sobre intercâmbio

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

—

A iniciativa nasceu de parceria entre a AFS Intercultural Programs e a British Petroleum (BP). Além de brasileiros, serão premiados com bolsas alunos dos Estados Unidos, China, África do Sul, Índia e Malásia. Ao todo, serão investidos US$ 4,4 milhões no projeto, nos próximos cinco anos.

Os estudantes contemplados, após concluírem o ensino superior, poderão se inscrever para estagiar ou trabalhar na BP.

Os bolsistas vão morar na casa de famílias hospedeiras previamente cadastradas pela AFS.

Cronograma

– Inscrições e realização da prova online: de 13/2 a 2/3

– Divulgação dos 40 semifinalistas: 5/3

– Entrevistas em inglês: 7 e 8/3

– Divulgação dos 16 finalistas e início do preenchimento dos formulários online: 9/3

– Entrevistas pessoais: 10 a 18/3

– Prazo final para preenchimento dos formulários online: 25/3

– Divulgação dos nomes dos primeiros 8 vencedores: 3/3