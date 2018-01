Programa de trainees da Shell está com inscrições abertas até 20 de maio

A Shell oferece 14 vagas para recém formados e universitários no programa Novos Talentos da Shell. Elas estão distribuídas nos setores de Exploração e Produção, Lubrificantes, Compras, Finanças, Tecnologia da Informação e RH, sendo uma delas em São Paulo e as demais no Rio de Janeiro.

Podem se candidatar universitários com previsão de graduação até dezembro de 2012 e recém formados nas áreas de Administração, Contabilidade, Economia, Engenharias de Petróleo, Mecânica, Produção e Química, Física e Matemática. As inscrições devem ser feitas até 20 de maio no site www.shell.com.br/rh .