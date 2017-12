Programa de trainee da Votorantim recebe inscrições até 1° de outubro

Jovens de todo o Brasil podem se inscrever no Programa de Trainees do Grupo Votorantim em áreas como Industrial, Comercial, Financeira, Logística e de Recursos Humanos. É necessário ter se formado dezembro de 2007 e dezembro de 2009. O candidato que for aprovado poderá trabalhar nas diversas unidades de negócio do grupo, em todo o Brasil.

O processo seletivo terá duas fases: a primeira é a triagem dos currículos enviados pela internet. Em seguida, os candidatos realizam provas online de lógica, atualidades e língua estrangeira. Na sequência, passam por uma dinâmica de grupo e entrevista, avaliação oral de inglês, avaliação comportamental, painel e entrevista com unidade de negócio requisitante. A previsão de admissão é entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010.

Os alunos devem vir de cursos como cursos de Economia, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Marketing, Propaganda, Comércio Exterior, Publicidade, Engenharia (Química, Mecânica, Metalurgia, Civil, Produção, Elétrica e Eletrônica, Minas, Geologia, Agronômica, Ambiental, Mecatrônica, Materiais, Manutenção, Produção Mecânica e Industrial), Química Industrial e Administração (com ênfase em: Administração de Empresas, Administração de Materiais, Administração de Negócios, Administração de Produção, Administração de Recursos Humanos, Administração Industrial, Administração Mercadológica).

Informações: www.votorantim.com.br