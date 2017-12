Programa de Trainee da AmBev não tem limite de vagas

Por Bruna Tiussu

Com o objetivo de selecionar recém-formados para atuar em todas as áreas da empresa, a AmBev abriu as inscrições para seu Programa de Trainee 2010. Podem se inscrever no site www.traineeambev.com.br formados desde dezembro de 2007 ou alunos do último ano da graduação. O programa não tem limite de vagas e o treinamento dura dez meses.

Neste ano, a AmBev promoverá jogo interativo no Orkut e, pelo site de inscrições, o candidato poderá testar seus conhecimentos gerais sobre a empresa, acessar blogs de trainees, tirar dúvidas e participar de chat em data determinada com um diretor da companhia.

“Com o Programa Trainee estamos formando nossos futuros líderes. Estas pessoas irão garantir a continuidade do nosso negócio”, explica Thiago Porto, gerente de Desenvolvimento de Gente da AmBev.

Entre os critérios analisados estão inglês fluente, habilidade para negociação, capacidade de liderança, visão empreendedora e disponibilidade para viagens e mudanças de cidade, estado ou país.

Após as inscrições, os candidatos passarão por um teste online de português, inglês e raciocínio lógico; dinâmicas de grupo; entrevistas individuais; painel de negócios; provas presenciais de inglês e de raciocínio lógico e entrevistas finais com presidente e diretores da companhia.

O salário inicial é de R$ 3.700,00 e a empresa garante alguns benefícios como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale refeição, vale transporte e 14º salário.

Cerca de 130 funcionários que participaram do treinamento ocupam hoje cargos de gerentes seniores e 18 são diretores da AmBev. “Os jovens têm oportunidades reais de crescimento e a possibilidade de desenvolver carreira internacional”, conta o gerente. Dos 86 brasileiros que atuam fora do País, 25% ingressaram na companhia por meio do Programa de Trainee.

As inscrições terminam dia 7 de setembro.