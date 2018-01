Programa de trainee com inscrições abertas

O Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG) está com as inscrições abertas para o processo seletivo do seu programa de trainee 2010.

O programa, que dura dois anos, é destinado a estudantes e também a profissionais formados entre dezembro de 2007 e dezembro de 2009. O público-alvo são jovens que cursem ou tenham cursado Administração de Empresas, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Engenharias e Estatística.

O salário pode chegar a R$ 4,9 mil no final do programa. As inscrições vão até 21 de fevereiro.

