Programa de pesquisa nos EUA tem inscrições prorrogadas

Foram prorrogadas até 15 de fevereiro do próximo ano as inscrições para a segunda edição do Programa Dra. Ruth Cardoso, na Universidade de Colúmbia, em Nova York. A iniciativa apoia a participação de professores e pesquisadores brasileiros das áreas de ciências humanas e sociais.

O edital do programa prevê a oferta de bolsa de estudos de US$ 5 mil mensais por até nove meses, além de auxílio-instalação de US$ 2 mil. O pesquisador também terá direito a seguro-saúde, passagem aérea de ida e volta em classe econômica promocional e moradia no campus da universidade.

Para concorrer, o candidato deve comprovar a conclusão de curso de doutorado (anterior a 2006) e o credenciamento como professor e orientador em programa de pós-graduação reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação. O candidato terá de se dedicar em regime integral às atividades acadêmicas, com preferência para aquele que possa atuar nas áreas de antropologia de populações urbanas, sociologia e história do Brasil com enfoque em movimentos sociais contemporâneos.

O

Documento programa PDF

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

é uma parceria da Capes com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Universidade de Colúmbia e Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos e o Brasil (Fulbright).

A inscrição deve ser feita pela internet, com o preenchimento do formulário, em inglês, e apresentação de resumo do curso proposto, com no máximo dez páginas, e três cartas de recomendação, também em inglês. É necessário, ainda, apresentar currículo atualizado em português, disponível na plataforma Lattes, outro em inglês (resumido) e o projeto de pesquisa a ser desenvolvido na Universidade de Colúmbia.

Mais informações: rcaward@fulbright.org.br