Programa de intercâmbio permite que aluno se hospede na casa do professor

Já pensou em fazer intercâmbio e viver na casa do seu professor? O Student Travel Bureau (STB) está com essa novidade entre seus programas. A proposta, em parceria com a empresa britânica InTuition, permite que o aluno pratique mais intensamente o idioma

Ao demonstrar interesse pela experiência de intercâmbio, o aluno é entrevistado por um dos agentes do STB para saber sobre objetivos e afinidades. Depois disso, a InTuition pesquisa qual profissional é mais indicado para hospedar o aluno.A ideia não é que o tutor pegue no pé do aluno 24 horas por dia, mas juntar pessoas com afinidades. Se o jovem gosta de surfar ou cozinhar, por exemplo, a equipe procura um professor com gostos iguais.

É possível optar por 15, 20, 25 ou 30 horas semanais de aula. O pacote inclui hospedagem em quarto individual, café da manhã, almoço e jantar, e dois dias de passeios turísticos por semana com o professor. Há 326 profissionais estão cadastrados no programa, a maior parte no Reino Unido. Também existem professores em outros países, como França, Espanha, Irlanda, Itália, Austrália, Estados Unidos e Canadá.

O pacote de 15 lições semanais custa aproximadamente R$2,7 mil, o que inclui apostilas, hospedagem, aulas, passeios e o deslocamento na cidade estrangeira.

Saiba mais sobre o programa no site do STB.