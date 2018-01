Programa de Estágio da White Martins oferece vagas em todo o Brasil

Por Bruna Tiussu

Estudantes do ensino superior e técnico podem se candidatar ao Programa de Estágio Nova Geração da White Martins. A carga horária do estágio é de 4 ou 6 horas por dia, pela manhã ou à tarde.

Os interessados podem se inscrever durante todo o ano no site na empresa www.whitemartins.com.br, e são convocados de acordo com a disponibilidade de vagas. Como a White Martins possui 96 unidades no Brasil, as vagas são abertas em todas as regiões do País.

Para ingressar no programa, os estudantes devem estar matriculados a partir do 5º semestre (para cursos de 4 anos de duração) e a partir do 7º (para cursos de 5 anos).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Podem se inscrever alunos dos seguintes cursos superiores: Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, entre outros. E dos cursos técnicos: Eletrônica, Elétrica, Mecânica, Mecatrônica, Química, Instrumentação, Segurança do Trabalho, entre outros.

A empresa oferece bolsa-auxílio (valor não divulgado); assistência médica e odontológica; ticket refeição e vale alimentação; auxílio transporte e seguro de vida e de acidentes pessoais.

O atual presidente da White Martins, Domingos Bulus, foi um dos que começou como estagiário da empresa, em 1984. Trabalhou em escritórios no Brasil e no exterior e há mais de quatro anos ocupa o cargo mais alto da companhia.

O índice de aproveitamento do programa de estágio é de 35%.