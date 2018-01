Programa de Estágio da Pirelli oferece 100 vagas para estudantes

Por Bruna Tiussu

As inscrições para o Programa de Estágio da Pirelli, que oferece 100 vagas para estudantes das áreas de humanas e exatas, começam dia 10 de agosto.

Serão 70 vagas para alunos do ensino superior e as outras 30 para estudantes do ensino técnico. Os candidatos deverão estar, em 2010, no penúltimo ou último ano do curso.

Após a inscrição, o processo seletivo terá quatro etapas: teste online de conhecimentos gerais e específicos, dinâmicas de grupo em duas fases e entrevistas individuais.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Podem se inscrever estudantes dos cursos de Engenharia, Química, Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Psicologia, Secretariado, Sistemas de Informação, Comunicação, Serviço Social, Turismo, Segurança no Trabalho, entre outros.

A Pirelli oferece bolsa-auxílio de R$ 600 a R$ 950, conforme a carga horária que pode variar de 80 a 120 horas mensais. Além de benefícios como assistência médica, seguro de vida, auxílio farmácia, transporte fretado, restaurante no local e desconto na compra de produtos da empresa.

As inscrições vão até 20 de setembro e poderão ser feitas no site da empresa www.pirelli.com.br.