Programa da Petrobrás concede 10 mil bolsas de estudo

Bolsas vão do no nível técnico ao doutorado

A Petrobrás firmou parcerias com 34 instituições de ensino em todo o Brasil para a concessão de bolsas a estudantes e pesquisadores brasileiros com objetivo de fomentar a formação de mão de obra para o setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Com as novas parcerias, 10.500 bolsas de estudos serão concedidas dentro do Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos (PFRH).

O programa teve início em 2010, quando foram concedidas 4.600 bolsas de estudo e fechadas parcerias com 22 instituições. Com as 12 novas instituições, o programa conta com um total de 34, e mais de R$ 200 milhões investidos.

São previstos também recursos para a melhoria da infraestrutura das universidades e institutos federais de educação, assinatura de periódicos, participação em congressos e outras ações.

Os valores das bolsas variam de R$ 350 para nível técnico, R$ 450 para graduação, R$ 1.248,60 para mestrado e R$ 1.840 para doutorado (antes da qualificação da tese) e R$ 2.278,20 (depois da qualificação da tese).

As inscrições são feitas em cada instituição de ensino; não há formulário único ou site do programa.

Instituições participantes

Furg

IFBA

IFBaiano

IFCE

IFF

IFMA

IFPE

IFRJ

IFRN

IFS

Impa

PUC-Rio

UEMS

Uenf

Uerj

Uesb

UFBA

UFCG

UFF

UFJF

UFPA

UFPE

UFPR

UFRGS

UFRJ

UFRN

UFSC

UnB

Unesp

Unicamp

Unifei

Unimontes

USP

UTFPR