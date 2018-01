Programa Bolsa Universidade está com inscrições abertas

O Programa Bolsa Universidade da Secretaria de Estado da Educação, em São Paulo, está com inscrições abertas. As vagas são para estudantes universitários interessados em atuar nos finais de semana como educadores dentro do Programa Escola da Família em escolas públicas de todo o Estado.

Para se candidatar é preciso estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior conveniada com o programa, não receber outra bolsa, financiamento ou similar, proveniente de recursos públicos e ter disponibilidade para atuar como educador universitário aos finais de semana em escolas estaduais ou municipais do Estado de São Paulo. As inscrições podem ser feitas até dia 10 de setembro pelo site do Programa Escola da Famíla, onde também está a lista das instituições de ensino conveniadas.

O estudante contemplado receberá bolsa integral de seu curso. A Secretaria arca com 50% do valor da mensalidade (com teto de R$ 267,00) e a instituição de ensino completa o restante do valor. Em contrapartida, o universitário atuará como educador nas unidades do Escola da Família, auxiliando no desenvolvimento das atividades previstas pelo Programa.