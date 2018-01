Programa auxilia entrada de alunos de baixa renda em universidades dos EUA

SÃO PAULO – O centro de orientação EducationUSA, órgão oficial do governo norte-americano, oferece anualmente recursos para auxiliar alunos brasileiros de baixa renda interessados em estudar nos Estados Unidos. O programa “Oportunidades Acadêmicas” (“Opportunity Funds”) arca com as despesas do processo de admissão, acompanha e orienta o estudante para que ele tenha maiores chances de concorrer a uma bolsa de uma universidade norte-americana.

“Apoiamos estudantes com inglês fluente e excelente desempenho acadêmico, mas sem condições econômicas para o processo de candidatura de graduação e pós-graduação em universidades nos Estados Unidos”, explicou Simone Ferreira, uma das coordenadoras do “Oportunidades Acadêmicas” no Brasil.

Segundo o EducationUSA, desde a sua implementação no País, em 2006, milhares de jovens já se inscreveram no “Oportunidades Acadêmicas” e mais de 290 participaram efetivamente. Em 2015, dez alunos do programa foram admitidos com bolsa integral em instituições de ensino superior dos Estados Unidos.

“O programa cobre todos os gastos envolvidos com o processo de admissão nas universidades, como testes de proficiência em inglês, taxas de inscrição e traduções de documentos escolares, transporte para os locais de teste e acomodação, acompanhamento com orientadores e material de estudo para os testes”, afirmou Simone. Segundo ela, esses custos chegam a R$ 4,5 mil.

Inscrições. Para participar do “Oportunidades Acadêmicas”, é preciso ser aluno do 2º ou 3º ano do ensino médio e não ter ingressado no ensino superior, além de pertencer a uma família de baixa renda.

O EducationUSA afirmou que também é necessário ter um forte perfil acadêmico e inglês avançado. Atividades comunitárias, práticas esportivas e cartas de recomendação também contam pontos, segundo o órgão.

A seleção de candidatos para o programa “Oportunidades Acadêmicas” se inicia em outubro – não há um número fixo de vagas. Para se candidatar, o estudante deve preencher o formulário que ficará disponível no site www.educationusa.org.br.

Sobre o EducationUSA. O EducationUSA é o órgão oficial do governo norte-americano para estudos nos Estados Unidos. Os centros estão presentes em mais de 400 escritórios no mundo e representam cerca de 170 países. No Brasil, há 32 unidades atuantes em instituições de ensino parceiras.