Professores oferecem aula pré-Enem gratuita nesta quarta-feira

Professores de diversas disciplinas oferecerão duas sessões gratuitas – às 8h e às 10h30 – de aulas pré-Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) nesta quarta-feira, 17, no número 900 da Avenida Paulista. Os docentes convidados são participantes do canal YoutubeEdu, plataforma virtual de ensino no canal de streaming de vídeos criada em parceria com a Fundação Lemann. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas neste link: http://bit.ly/1DbmiSV

O YoutubeEdu é uma plataforma que reúne canais de vídeos de diversos professores que têm entre 60 e 80 mil inscritos cada.

Estarão presentes os professores Ivys Urquiza, do canal Física Total, Rafael Procópio (Matemática Rio), Paulo Valim (Química em Ação) e Pâmela Brandão (Redação e Gramática Zica).

O Enem será realizado nos dias 8 e 9 de novembro em todo o País.