Professores e estudantes de Letras podem assistir a aulas grátis de capacitação da Cultura Inglesa

Professores e estudantes de Letras e Tradução podem fazer quatro palestras gratuitas de capacitação sobre ensino da língua inglesa oferecidas pela Cultura Inglesa e pela Disal Editora nos dias 14 e 21 de março. A cada sexta-feira, ocorrem duas palestras: das 14 horas às 15h30 e das 15h45 às 17h15. Os eventos ocorrem no auditório da Disal, na zona oeste de São Paulo, com transporte gratuito, previamente agendado, a partir do Terminal Barra Funda, também na zona oeste.

No dia 14 de março, o tema do primeiro horário é “Léxicos, gramática e cultura: usando linguística de corpus na sala de aula”. A palestra será ministrada por Rodrigo Garcia Rosa, licenciado em Linguística pela Universidade de São Paulo (USP) e professor dos níveis Upper Intermediate (em português, intermediário avançado) e CPE (Certificate of Proficiency in English, em português, certificado de proficiência em Inglês) da Cultura Inglesa. O objetivo da palestra é mostrar como as ferramentas da “linguística de corpus” podem ser usadas em sala de aula para explorar léxico, gramática e cultura. Essas ferramentas podem ajudar os professores com as tarefas diárias, tais como planejamento de aula, análise de linguagem e concepção de material.

A segunda palestra do dia 14 tem o tema “Trabalhando a pronúncia na sala de aula – e deve ser divertido!”. A professora, Catarina Pontes Kruppa, é graduada em Tradução-interpretação e professora de adultos no nível Elementary (Básico) da Cultura Inglesa. Na aula, os participantes irão trabalhar a tabela de fonemas e farão atividades práticas de fonologia para atuar com alunos de todas as idades e níveis de aprendizado.

Na sexta-feira seguinte, dia 21, a palestra do primeiro horário será “Pode Falar Português? Quebrando o mito da língua materna dos estudantes na sala de aula”, com o professor Daniel Bonatti. O objetivo da palestra é capacitar o professor a controlar o uso do Português na sala de aula, ajudando o aluno a desenvolver a língua inglesa de modo mais rápido e fácil.

No segundo horário, as autoras do livro “Manual de sobrevivência para o professor particular de idiomas”, Maria Rita Bicudo Pereira da Costa e Silvia Manuela Jardim Leandro Junqueira Franco, abordarão o tema “Aula particular hightech: novidades no maravilhoso mundo da aula particular de idiomas”. Na aula, a professora vai explicar como a tecnologia pode ajudar o professor particular e como essas novas ferramentas podem otimizar o trabalho.

Para se inscrever participar das palestras, é preciso até o dia do evento pelo site www.disal.com.br, email eventos@disal.com.br ou telefone 3226-3100. As inscrições e as aulas são gratuitas.

Quem quiser usar o transporte gratuito tem de se inscrever até a quinta-feira antes da palestra que deseja assistir e avisar à equipe de eventos, durante a inscrição, que deseja se cadastrar para utilizar o ônibus também.

Mais informações:

Site: www.disal.com.br

E-mail: eventos@disal.com.br

Telefone: 3226-3100.