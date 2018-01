Professores do cursinho Positivo divulgarão às 18h30 uma versão do gabarito do segundo dia de provas do Enem. A liberação do gabarito oficial foi prometida para terça-feira pelo Inep, órgão do Ministério da Educação responsável pelo exame.

