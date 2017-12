Professores do Cursinho da Poli comentam 1ª fase da Fuvest

Professores do Cursinho da Poli analisaram a prova de primeira fase da Fuvest ao vivo, no estúdio da TV Estadão, na noite deste domingo, 25. O exame teve 90 questões de múltipla escolha sobre as matérias do núcleo comum do ensino médio: português, inglês, matemática, geografia, história, física, química e biologia. Alguns testes eram interdisciplinares.

A Fuvest registrou índice de abstenção de 10,7% – ou seja, cerca de 142 mil estudantes participaram da primeira fase. O vestibular seleciona estudantes para vagas da USP e para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

Assista aos comentários dos professores:

Física:

Matemática:

Geografia:

Comentário geral:



Biologia: