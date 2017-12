Professores do Cursinho da Poli avaliam provas do Enem

Professores do cursinho Poli, de São Paulo, também analisaram as provas aplicadas no segundo dia do Enem. Cristiane Bastos, que ensina português, disse que a prova abordou linguagens, códigos e suas tecnologias, e não a língua em si. “As questões exigiram conhecimento extratextual.” Uma delas continha um quadro de Monet (Mulher com Sombrinha) e perguntava quais eram as técnicas impressionistas utilizadas nas pinturas. Em relação à prova do ano passado, ela disse que a deste ano foi mais fácil.

O professor de espanhol André Valente afirmou que a prova não apresentou dificuldades. “Valorizou interpretação, leitura. Não trabalhou gramática.” Entre os textos, ele conta que havia alguns jornalísticos e publicitários.

Outra prova que pode ter seu nível considerado de intermediário para básico, segundo a professora Lúcia Helena de Souza, foi a de inglês. “Foram cinco textos curtos, extraídos de cartão-postal e revista. O vocabulário foi básico e as alternativas estavam em português. A dificuldade apareceu mais foi na hora de escolher as alternativas.”

Para o professor de matemática Eduardo Izidoro, a prova não correspondeu às expectativas, se comparada a do ano passado. “Os gráficos permanecem, mas a análise foi mais simples”, disse.

A redação, que teve como tema “o trabalho na construção da dignidade humana”, também foi comentada pela professora Eclicia Pereira. “É um assunto próximo, não é abstrato”, disse. Para redigir, os estudantes tiveram dois textos de apoio – um extraído do site Repórter Brasil (“O que é trabalho escravo?”) e outro da revista Galileu, sobre as novas formas de trabalho. Uma imagem de um homem (de costas) com camiseta rasgada também serviu como material de inspiração para os estudantes.