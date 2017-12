Professores de Administração e Economia disputam concurso de sustentabilidade

Vencedores farão curso na Babson College

Professores de disciplinas obrigatórias de Administração e Economia têm até 9 de março para se inscrever no concurso Práticas de Educação para a Sustentabilidade, do banco Santander . Eles devem apresentar uma proposta de como abordar o tema ‘sustentabilidade’ em sua disciplina, e, ao longo do semestre, pô-la em prática.

Os autores dos três projetos com os melhores resultados ganharão uma bolsa de estudos de uma semana para o Babson College, em Boston, para um curso sobre empreendedorismo. Os professores viajarão provavelmente em 2013, e não precisam ir juntos.

“A grande sacada é as disciplinas serem obrigatórias”, diz Ricardo Fasti, diretor do portal Universia Brasil. “Os professores são desafiados a encaixar o tema no currículo, o que não ocorreria com matérias eletivas”.

Segundo Maria Luiza Pinto, diretora-executiva de desenvolvimento sustentável do Santander, quase 50 professores já se inscreveram, e a meta é chegar a “entre 70 e 100” projetos. Todos os participantes terão acesso a discussões online exclusivas e videochats com palestrantes. Em outubro, seis finalistas apresentarão seus resultados em um evento aberto ao público.