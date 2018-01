Professores apresentam suas reivindicações

A assembleia dos docentes da USP realizada nesta quarta-feira terminou às 13 horas. Os professores pretendem documentar as sete principais reivindicações da categoria para ser entregue ainda hoje à reitora Suely Vilela.

As reivindicações são:

– retirada imediata da Polícia Militar na Cidade Universitária

– saída da reitora Suely Vilela

– reabertura da negociação com o Fórum das Seis (entidade que congrega representantes dos docentes e técnico-administrativos USP, Unesp e Unicamp)

– eleições diretas para reitor

– revogação da decisão do Conselho Universitário

– elaboração de um novo estatuto da USP

– realização de um ato unificado das estaduais paulistas no Largo São Francisco. A data será a partir da decisão conjunta das três universidades