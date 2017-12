Professores aprendem a produzir aulas para a internet

Neste mês de outubro uma caravana do Youtube Edu, uma plataforma dedicada à educação e feita em parceria com a Fundação Lemann e o YouTube, vai ensinar professores a operar, gravar, editar e produzir conteúdo educativo para a internet. A iniciativa se chama Academia YouTube Edu e leva um estúdio móvel por escolas de 14 cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ao final, serão 400 professores capacitados em 20 escolas.

Desde o início do mês já foram visitadas escolas públicas e particulares, como a Escola Estadual professora Lacy Lenski Lopes, em Poá, e os Colégios Porto Seguro e Bandeirantes, na zona sul de São Paulo.

A ideia do projeto é que cada vez mais professores estejam aptos a colocar suas aulas de forma gratuita para os estudantes na Web. Os docentes que não tiverem a oportunidade de receber a caravana em suas escolas poderão assistir, na internet, a uma webserie sobre o treinamento. A cada episódio, além de conhecer o projeto, eles poderão ver vídeo-aulas com tutoriais de como criar canais e produzir bons conteúdos.

Quer saber mais? Veja as matérias do Estadão.edu desta segunda-feira, 20, sobre os professores que já criam videoaulas para a internet:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alunos fazem reforço escolar via YouTube

Professores lucram com vídeos e conteúdo digital para provas