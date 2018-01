Professora diz que tema da redação foi inovador

SÃO PAULO – A professora de português da Oficina do Estudante Liliane Negrão acredita que a redação do Enem 2011 inovou por ter fugido de temas nacionais e de cunho sócio-político. Este ano, os candidatos escreveram sobre “Viver em rede no século 21: limites entre o público e o privado”. Dois textos sobre influência da internet na vida das pessoas e um charge dos Malvados, de André Dahmer, serviram como apoio para a redação. Confira o comentário da professora na íntegra.

“Neste ano de 2011, a prova de redação do Enem inovou quanto à natureza temática: enquanto em anos anteriores, o tema de redação do Exame Nacional do Ensino Médio versou sobre assuntos tipicamente nacionais e/ou de cunho sócio-político (2010: “O trabalho na construção da dignidade humana” ; 2009: “Qual é o efeito entre nós do ‘eles são todos corruptos’?”), a prova deste ano exigiu que o aluno escrevesse sobre um assunto universal, pertencente à realidade, à vivência de qualquer país do mundo: a utilização, cada vez mais frequente, de redes sociais virtuais no processo de sociabilização.

Muito provavelmente, os jovens alunos que prestaram o exame não sentiram dificuldade de dissertar sobre o assunto, uma vez que a utilização de redes como Orkut, Facebook, Twitter e tantas outras faz parte do cotidiano destes jovens há tempos. O enfoque proposto (os limites entre o público e o privado) levou o aluno a refletir sobre conceitos e valores relativos ao público, ao privado e/ou a linha tênue que pode separar (ou não) ambos.

Para tal tarefa, o aluno poderia discutir exemplos de experiências nas quais o que é privado é tornado público – por ele próprio, muitas vezes – através das redes sociais. Dentre algumas possibilidades de desenvolvimento dissertativo, o aluno poderia, constatando o sucesso das redes sociais no mundo todo, versar sobre o funcionamento das mesmas. O candidato poderia também refletir sobre o perfil dos usuários, bem como analisar os efeitos que a interação sócio-virtual trouxe e traz à vida de tantos e à sua própria vida.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Era preciso que o aluno, para cumprir a tarefa exigida, adequasse suas idéias relativas ao tema ao gênero dissertativo, cobrado pela prova.

Bom tema de redação para os alunos antenados com o mundo virtual contemporâneo.”