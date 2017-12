Professora de Joinville vence prêmio Educador Nota 10

A Fundação Victor Civita (FVC), em parceria com a Abril, a Globo e a Fundação Roberto Marinho, realizou ontem, na Sala São Paulo, a cerimônia da 17ª edição do prêmio Educador Nota 10, na qual a professora Paula Aparecida Sestari foi escolhida a Educadora do Ano. A professora desenvolveu o trabalho Baía da Babitonga: nosso berçário natural, na turma de Educação Infantil com crianças entre 4 a 5 anos, no Centro de Educação Infantil Odorico Fortunato, em Joinville.

Aproveitando um manguezal vizinho à escola em que leciona, em uma região da periferia de Joinville, a professora Paula tratou da importância e das características deste ecossistema com a pré-escola. Por meio de conversas, leituras, observações, construções tridimensionais e de vivências, as crianças aprenderam sobre aquele ambiente. A turma também assistiu a vídeos, fez pesquisas sobre a região, fez diversas visitas de campo e montou uma maquete do manguezal. Por fim, com a colaboração da comunidade e a pedido da classe foi construído um “observatório” para que todos pudessem observar o manguezal do pátio da escola.

A Educadora do Ano, assim como os outros nove educadores brasileiros que receberam o título de Educador Nota 10, tiveram seus trabalhos reconhecidos pela excelência e também foram presenteados com um vale-presente de R$ 15 mil e um tablet. Pela conquista de mais um título, Sestari e a escola em que o projeto foi desenvolvido receberão um vale-presente de R$ 5 mil cada um.