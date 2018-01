Professora de cursinho de Campinas comenta tema da redação

Para a professora Lilliane Negrão, do cursinho Oficina do Estudante, de Campinas, o tema da redação do Enem deste ano, “Viver em rede no século 21: os limites entre o público e o privado”, foi uma inovação em relação aos anos anteriores. Segundo ela, geralmente a proposta aborda temas políticos e sociais, mas de abrangência apenas nacional.

“No ano passado, a redação falou de trabalho e atividade humana, com informações sobre o trabalho escravo no Brasil. Em 2009, corrupção na política brasileira, e em 2008, floresta amazônica. Neste ano, porém, o assunto não se encerra no âmbito nacional. É um assunto mundial. Redes sociais são uma realidade em qualquer país”, disse, salientando que ainda não teve acesso à prova.

Além disso, ela acredita que a maioria dos alunos não deve ter tido dificuldades com o tema. “É um assunto que conhecem na prática. Com a idade que têm, sabem usar Facebook, Twitter e afins com facilidade.”