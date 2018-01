Professora comenta tema da redação

SÃO PAULO – De acordo com Eclícia Pereira, que participou da correção das redações do Enem entre 2001 e 2006 e atualmente é professora do cursinho da Poli, os candidatos foram submetidos a um tema relativamente traquilo, pois faz parte do cotidiano deles. Embora dificilmente gerasse problemas, Eclícia comenta que o ideal seria refletir sobre como essa superexposição influi na vida de cada um.

A professora lembra que muitos não têm noção de como são mapeados e do controle que os outros podem ter sobre sua vida a partir das redes socias, por isso, o ponto forte da redação seria discutir as proporções dessa vida cada vez mais pública na geração atual.