Professor espanhol conduz módulo na Anhembi Morumbi

O professor espanhol Gabriel Rodriguez Romo, docente da Universidade Politécnica de Madrid, conduz nesta sexta (18) e sábado (19) um módulo de 15 horas sobre planejamento de complexos esportivos no MBA em Gestão e Marketing de Entidades Esportivas da Universidade Anhembi Morumbi.

Doutor em Ciências da Atividade Física e dos Esportes, ele abordará os critérios gerais de lay-out para instalações esportivas, bem como as necessidades e a organização funcional dos espaços que compõem um empreendimento de grande porte. O tema será discutido tendo em vista os grandes eventos esportivos dos próximos anos no Brasil, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

Durante o curso, os alunos ainda terão a oportunidade de assistir a aulas de outros três professores espanhóis da Universidade Europea de Madrid e da Escola de Estudos Universitários do Real Madrid que também lecionam no MBA.