Professor do Etapa considera tema da redação mais ‘acessível’ que do ano anterior

Para o professor de português do Etapa Vitor França, o tema de redação deste ano foi mais acessível que o do ano passado, que pedia para o candidato escrever sobre imagem. “O tema deste ano falava de altruísmo e pensamento a longo prazo. O estudante poderia refletir sobre imediatismo e egoísmo; a cultura do ‘primeiro eu’ e a cultura do ‘tudo para ontem'”, avaliou França.

Quanto à parte gramatical, o professor considera que foi cobrado essencialmente interpretação de texto. “No geral, achei a prova acessível e no mesmo nível do ano passado”.