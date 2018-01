Professor do Etapa avalia prova da Unesp

Contextualização, interpretação e enunciados claros e precisos marcaram a prova da Unesp 2012 na opinião do coordenador do cursinho Etapa, Marcelo Dias Carvalho. Veja o que ele disse sobre cada disciplina do exame:

Biologia. A prova teve complexidade baixa, mas foi abrangente e apresentou textos claros. O professor destacou a contextualização de temas atuais como a dengue, o uso de energia e os biocombustíveis.

Física. “O aluno com uma boa preparação no Ensino Médio fez excelente prova de física”, afirmou Carvalho. O exame mesclou questões conceituais com aquelas que exigiam cálculos e distribuiu bem os assuntos.

Química. Apenas a questão 74 da prova de química tratava de um assunto mais específico. “Como já é característica da Unesp, o aluno teve que fazer poucos cálculos”, disse o professor.

Inglês. Prova muito bem formulada e que exigia a interpretação de textos. Carvalho destacou os dois temas que permearam as 10 questões: aviação e biocombustível. “Pela primeira vez na Unesp os alunos tiveram que ler e interpretar gráficos em inglês, algo inovador”.

Geografia. A prova de geografia foi tradicional, com questões bem elaboradas e objetivas.

Português. Nas 20 questões de português, cobrou-se principalmente a interpretação de textos, com poucas questões específicas de gramática. “Foi uma prova basicamente de textos, alguns deles bem longos”, disse.

História. O tema que mereceu maior atenção dos alunos na prova de história foi a República. Os assuntos foram bem distribuídos, os textos elaborados, e tiveram algumas questões difíceis que exigiram um pouco mais do candidato.

Artes. As três questões de arte exigiram ora conhecimento específico em história, ora em geografia.

Filosofia. A única ressalva ao exame foi feita à questão de filosofia de número 57 que, devido à má formulação, poderia atrapalhar o aluno.

Matemática. Carvalho considerou a prova de matemática excelente, de complexidade média, boa abrangência e que explorava a contextualização das questões.