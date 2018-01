Professor de Sorbonne dará curso na Unesp

Na agenda de discussão sobre Sociologia Econômica, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Sociedade, Poder, Organização e Mercado (Nespom), da Faculdade de Ciências e Letras (FCL) da Unesp, câmpus de Araraquara, e o Núcleo de Estudos de Sociologia Econômica e das Finanças (Nesefi), da Universidade Federal de São Carlos, promovem a visita de pesquisador estrangeiro Philippe Steiner, professor de Sociologia na Universidade Paris-Sorbonne.

As ações incluem o curso teórico intensivo Crítica da economia política: altruísmo, dom e bens simbólicos, nos dias 27 de setembro, 1º, 3, 5 e 8 de outubro, na FCL. Haverá tradução. Informações e inscrições com Maria Chaves Jardim pelo e-mail majardim@nespom.com.

A programação inclui cinco palestras: 27 de setembro: 14h-18h, sala 4 (Comte, Durkheim, Bourdieu et la critique sociologique de l’économie); 1º de outubro: 14h-18h, anfiteatro D (Comte et l’altruisme : l’exemple de l’héritage); 3 de outubro: 14h-18h, sala 4 (Durkheim et Mauss: de l’altruisme au don : l’exemple de la transplantation d’organes); e 5 de outubro: 14h-18h, anfiteatro D (Bourdieu et l’échange symbolique : l’exemple des singularités) e 8 de outubro: 14h-18h, anfiteatro D (Critique de l’éconmie et la sociologie de la connaissance économique).

Será realizado ainda, sob organização do Nesefi, um laboratório prático dia 11 de outubro, na sala 3, do Departamento de Engenharia de Produção, das 14h às 18h. A atividade consiste no agendamento de discussão de projetos com Steiner. A tradução é de Thais Joi Martins. Informações com celenemiguel@bol.com.br.