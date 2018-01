Professor de Harvard discute liderança na educação

O professor Hiro Yoshikawa, diretor acadêmico e professor da Harvard Graduate School of Education (HGSE), dará palestra em São Paulo nesta segunda-feira, 17, sobre “Os Desafios de Formar Líderes na Educação”. A palestra é gratutita e em inglês, sem tradução simultânea.

Segundo os organizadores, “pesquisadores e profissionais da área terão uma oportunidade única de saber o que um dos principais centros de pesquisa em educação do mundo identifica como os maiores desafios do setor para os próximos anos”. Além disso, “para os interessados em uma pós-graduação no exterior, será a chance de conhecer melhor a estratégia adotada por Harvard para formar pesquisadores, gestores e líderes educacionais”.

Agenda

“The Challenges of Preparing Leaders in Education”

Data: 17 de outubro – segunda-feira

Horário: 16h

Local: Centro Ruth Cardoso (Rua Pamplona, 1005 – Térreo – Cerqueira César)

Inscrições gratuitas pelo http://www.drclas.harvard.edu/brazil/event/education-yoshikawa-louzano.