Professor da USP São Carlos lança curso gratuito de Escrita Científica

Escrever um artigo científico seguindo as regras gramaticas e a argumentação da língua inglesa é uma das principais dificuldades dos pesquisadores brasileiros. O professor Valtencir Zucolotto, coordenador do grupo de nanomedicina e nanotoxicologia GNano do Instituto de Física de São Carlos da USP, lançou um curso online com oito videoaulas e quizzes para auxiliar quem tem dificuldade em fazer o seu próprio artigo e publicá-lo depois.

“É um dos grandes problemas dos pesquisadores brasileiros, além de uma grande dificuldade com a língua inglesa, a falta de informação sobre o artigo e o gênero literário da escrita científica. Primeiro, é bom saber que não dá para escrever artigo científico sem saber em inglês. Mas mesmo quem sabe ainda encontra dificuldade.”

O curso já foi dado, além da USP, em instituições como a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a federal de São Carlos (UFSCAR) , a federal do Pará (UFPA), a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e até na França, na Université Joseph Fourier.

Agora, qualquer pessoa pode fazer esse curso pela internet, no site do Veduca. No entanto, não há possibilidade de certificação. Esse é o terceiro Mooc (curso gratuito, online e em massa) lançado pela USP – os dois primeiros foram de Física e de Probabilidade e Estatística.

As aulas abordam temas como gênero literário da escrita científica; como escrever bem em inglês e evitar erros comuns aos não nativos na língua inglesa; como submeter artigos para publicação em revistas especializadas; entre outros. O estudante também pode baixar apostilas e outros materiais de apoio aos estudos em PDF.