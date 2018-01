Professor critica acordo ortográfico em palestra no RJ

A 7ª Feira do Concurso, que ocorre nos dias 7 e 8 de maio no Rio de Janeiro, recebe palestra do professor Ernani Pimentel sobre o novo acordo ortográfico, em vigor no Brasil desde 2009. O professor é crítico contumaz ao que ele chama de “desacordo”.

Pimental, professor de Língua Portuguesa há mais de 40 anos, pretende chamar a atenção para incoerências das alterações. Ele é líder do movimento Acordar Melhor, que já recolheu mais de 12 mil assinaturas contra o acordo.

A palestra é no dia 7, às 11h30.

Local: Auditório do Centro de Convenções SulAmérica, Cidade Nova – Rio de Janeiro. Rua Madre Tereza de Calcutá, ao lado da estação Metrô Estácio.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais informações: www.feiradoconcurso.com.br.