Professor aponta erro em questão de história da Fuvest

O professor de história do Objetivo Francisco Alves da Silva aponta um erro na questão 57 da prova V do vestibular da Fuvest, realizado neste domingo.

A resposta correta da questão, baseada no romance O Cortiço, de Aluísio Azevedo, é a letra A por eliminação das outras alternativas, que, segundo o professor, são “absurdas”. O problema é que a letra A diz que a resistência dos moradores de um cortiço à entrada de policiais no local representa as transformações urbanas do Rio de Janeiro no período posterior à abolição da escravidão.

Para Francisco, o item está errado. “Historicamente, o livro foi escrito no período anterior à abolição da escravidão, mesmo tendo sido publicado em 1890”, explica. “Inclusive a Bertoleza, uma das personagens principais da história, é uma escrava negra”, ressalta.