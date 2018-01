Procuradoria Regional da República contrará estagiários de jornalismo

A Procuradoria Regional da República da 3ª Região, em São Paulo, publicará dia 25 de outubro um edital de convocação para concurso de seleção de estagiários na área de comunicação social, com enfase em jornalismo.

O estágio oferece bolsa de R$ 800,00 mensais, auxílio-transporte de R$ 7,00 por dia estagiado e seguro contra acidentes pessoais, sendo a jornada de trabalho de 20 horas semanais. No entanto só podem participar do cconcurso alunos de instituições que tenham convênio de estágio com a procuradoria. As instituições interessadas em firmar parceira têm até o dia 22 para se manifestar.

Mais informações pelo email estagio@prr3.mpf.gov.br ou pelos telefones (11) 2192-8715 ou 8899.