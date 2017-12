Problema na prova amarela ocorreu em pelo menos 6 estados

Leitores de pelo menos seis Estados brasileiros relataram problemas de impressão com a prova amarela do Enem: Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina.

Veja abaixo alguns dos comentários postados no blog do Estadão.edu.

Sophia (RN): Claro que prejudicou e muito,os fiscais da minha sala não sabiam de nada e pior quando o erro foi questionado a informação que eles receberam foi de que erra para responder de acordo com o nome da prova e não a numeração, depois que mais da metade da sala havia saido as 3:20 mais ou menos no horario do RN, vinheram dizer que era pela numeração,depois que a maioria ja tinha marcado? e ainda teve discussão na sala a coordenadora mais desinformada ainda discutiu com os alunos e ofendeu.

Guilherme (SC): Eu acho que o exame tem de ser anulado. Na sala em que eu fiz a prova, os fiscais foram reportados do problema, e logo após, trouxeram-nos provas novas. Tudo parecia ótimo, até vermos que já na primeira página da amarela, tinha questões da branca, ou seja, os que já tinham marcado o cartão resposta ficaram prejudicados.

Etna (MG): ISSO Q ACONTECEU FOI UMA GRANDE FALTA DE RESPEITO!!!

PELO Q VEJO PARECE Q TODO ANO AGORA AS PROVAS SERÃO ANULADAS POIS FALTA PESSOAS COPETENTES Q FAÇAM AS COISAS DIREITO!!!! AQUI EM MINAS ACONTECEU ESSE ERRO NAS PROVAS ROSA E AZUL!!!

Guilherme (Curitiba-PR): Olá, sou de Curitiba e infelizmente também fui prejudicado com a prova amarela,pois contava em minha prova questão da prova branca e da amarela.

Ben Hur (RS): Minha prova amarela, aqui em RS, não faltou nenhuma questão, apenas os assuntos estavam trocados… tipo, as questões de 1-45 eram na verdade as de 46-90 e vice-versa. Mas um problema pequeno.

Ramone (MG): Paguei pela inscriçao tambem do enem e da UFMG pela qual era meu objetivo…diante do erro da minha prova amarela efalta de tempo para fazer a segunda prova que mim foi dada vejo que meu sonho se tornou um pesadelo muito mais rapido que pensei…isso nao pode ficar assim..que resolvam logo pq muitas universidades aderiram ao enem e seus vestibulares ja estao acontecendo…e como a gente fica diante disso tudo…ANULAÇAO JAH!

Lia (Curitiba-PR): Fiz a prova amarela em Curitiba. Haviam várias questões faltando, palavras nos textos truncadas e respostas repetidas.



Paula (Recife-Pernambuco): Então, fiz a prova amarela aqui em Recife e estava tudo ok, o único defeitinho mesmo foi o cartão resposta, porém acho que por consideração a muitos estudantes que pegaram provas defeituosas, deveriam anular e fazer outra

Wanderley (Arujá-SP): Realizei a prova amarela na cidade de Arujá -sp e não constatei nehum tipo de erro, ou incoerência em relação a prova e gabarito.

Anderson (Fortaleza-CE): Sou de Maracanaú no CEARÁ e aqui aconteceu a mesma coisa com a prova amarela, inclusive a minha, vou procurar um advogado e entrar na justica

Desirrê (SC): Sou de Santa Catarina e fiz a prova amarela, porém estava perfeita. No entanto, na minha sala havia pelo menos quatro pessoas com o caderno amarelo todo confuso, com algumas questões repetidas e/ou ausentes

Wesley (SP): Eu sou de Taquaritinga, interior de São Paulo e minha prova estava perfeita. Sacanagem ter que fazer essa prova denovo

Larissa (MG): Sou de Uberlândia – MG fiz a prova amarela, e ela está sem problema algum.

Paulo Cesar (BA): Solicito ao MPU o cancelamento do ENEM 2010 visto que o presidente do inep sabia do problema e deixou o abacaxi para os estudantes

Jamilson (ES): No Espírito Santo também houve problema com a prova amarela, as questões estavam repetidas ou faltando.