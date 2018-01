Primeiros estudantes deixam locais de prova em Recife

* Por Angela Lacerda

RECIFE – Por conta do horário de verão, só agora os primeiros estudantes começam a deixar as salas de prova no Recife. A aposentada Graça Dias, de 56 anos, deixou otimista o prédio do Colégio São Luiz, no bairro das Graças, após o primeiro dia de provas. “O nivel foi muito fácil. Para quem estudou foi uma prova maravilhosa”, disse ela que se dispõs a voltar a estudar depois de trinta anos. Ela disse não ter se preparado mas que acredita ter se saído tão bem na parte de Ciências Humanas que ficou esperançosa. Se conseguir passar, Graça vai cursar administração. “É só uma aposta, não tenho expectativas.”

Os estudantes que deixaram o prédio afirmaram não ter havido nenhum contratempo em relação a fiscalização ou organização do exame. Macyra jara, de 17 anos, disse ter estudado bastante e respondeu às 90 questões de forma consciente. Preferiu a parte de Ciências Humanas, assim como Lucas Henrique Benevides, de 17 anos. “A parte de Ciências da Natureza foi muito cansativa, no final já não tinha cabeça para raciocinar”, observou o estudante que mesmo assim está confiante.