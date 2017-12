Primeiros candidatos saem da prova no Tatuapé, em São Paulo

Cristiane Nascimento, especial para o Estadão.Edu

Luiz André Avelar Barbosa, de 24 anos, saiu cedo do primeiro dia de Enem na Uniban Anhanguera do Tatuapé, em São Paulo. De acordo com o estudante, a prova de 2012 foi mais simples que o teste aplicado em 2010 – último ano em que participou. Ele estudava Redes de Computadores na Faculdade Sumaré, mas não gostou do curso e abandonou. Com ajuda do exame, quer uma vaga em Sistemas da Informação na Anhembi Morumbi.

Na visão de Murilo dos Santos Dores, 21 anos, o teste de hoje renderá bons resultados, mas espera um melhor desempenho amanhã, já que português é seu forte. Formado em gastronomia pela Universidade de Guarulhos, quer uma vaga no curso de Antropologia na USP para misturar as duas áreas e entendê-las um pouco melhor.

Já para Luiz Fernando Lopes, de 18 anos, o primeiro dia não foi confortável. Além de a prova ser muito longa, as carteiras e cadeiras usadas eram muito diferentes das que ele costuma usar. Embora esteja no 3º ano do ensino médio, fez a prova apenas por descargo de consciência, pois já tem um emprego em uma imobiliária. A estudante Mariana Ribeiro Mansano, de 17 anos, também achou a prova cansativa. Os enunciados, segundo ela, eram muito longos. Ela busca uma vaga em Medicina Veterinária na Anhembi Morumbi e pretende fazer FUVEST também.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



Mariana Ribeiro e Luiz Fernando Lopes acharam pesado o primeiro dia de provas do Enem

Questões. Uma das perguntas continha o trecho de uma música de Luiz Gonzaga, A vida do viajante, propondo uma análise sobre a cultura nordestina. Na parte de Ciências da Natureza, caíram perguntas sobre água, bem estar da população, fotossíntese, latitude, terremoto e geração de energia. Em uma das questões, a prova apresentava um terreno e perguntava qual tecnologia de geração de eletricidade seria ideal na área.

Outra questão pedia para os candidatos compararem os problemas econômicos de 2008 e a crise da década de 1920 nos Estados Unidos. Também foram cobradas perguntas sobre Platão e Arquimedes.