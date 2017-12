Primeiro dia de provas segue tranquilo em Campinas

Por Paulo Claro, especial para o Estadão.edu

CAMPINAS – O primeiro dia de provas do Enem em Campinas começou sem incidentes. Nos locais onde os estudantes realizaram o exame, o clima era de ansiedade e expectativa.

Marina Palhares, aluna do último ano do ensino médio, fez a prova no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Essa é a segunda vez que ela presta o Enem. “Estou preparada, mas também nervosa”, afirmou ela. Para Marina, a prova mais difícil é a de amanhã, em especial por causa da redação. “A redação tem um peso grande no exame, por isso é preciso muita atenção”, afirmou ela.

Os amigos Matheus Camargo e Matheus Generoso também realizaram a prova do Enem no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Essa é a primeira vez que ambos participam do exame. Ele divergiram ao definir qual etapa do Enem é a mais difícil. Para Generoso, o maior desafio é a prova de hoje. Já Camargo acredita que o exame de amanhã exigirá mais do candidato, em especial por causa da prova de matemática.

Além dos candidatos, pais e representantes de colégios e cursinhos permaneciam em frente aos locais de prova.