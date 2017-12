Primeiro da fila na Uniban do Tatuapé busca vaga em Fisioterapia

Por Cristiane Nascimento, especial para o Estadão.Edu

SÃO PAULO – Marcelo de Deus, de 37 anos, chegou às 8h30 na Uniban Anhanguera do Tatuapé em busca de um bom resultado no Enem. Formado em 1994 pela Escola Estadual Eduardo Carlos Pereira, no bairro de Vila Rica, ele não fez faculdade para ajudar a família trabalhando. Agora, faz a prova para tentar cursar Fisioterapia com uma bolsa do ProUni ou em uma universidade pública, via Sisu. “Tenho muita fé em Deus e isso vai me ajudar.”

Dez minutos depois de Marcelo de Deus, Milton Pereira dos Santos Júnior, de 17 anos, chegou ao local. O jovem fará a prova como treineiro. No 2.º ano da Escola Estadual Waldir Rodolpho de Castro, próxima à estrada do Itapecerica na Zona Sul, Júnior acordou às 3h30 com o irmão dizendo que ele estava atrasado e que iria perder a prova. Não conseguiu dormir e saiu de casa às 5h10. O aluno quer cursar Ciência da Computação na USP, na Anhanguera de São Carlos ou na Uniban de Campinas. “Aposto em questões de política na prova de atualidades deste ano.”



Marcelo de Deus e Milton Pereira dos Santos Júnior chegaram cedo para a prova no sábado (3)