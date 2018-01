Primeiro curso de Engenharia de Inovação tem inscrições até o dia 15

Com foco no mercado, o novo curso de Engenharia de Inovação do Instituto Superior de Inovação e Tecnologia (Isitec) recebe inscrições até esta sexta-feira, 15. O curso, com enfoque em demandas das empresas, já foi abordado em reportagem do suplemento .Edu.

Estão disponíveis 30 vagas e os candidatos selecionados terão bolsa integral, além de ajuda de custo para candidatos que obtiverem pelo menos 60% de acerto nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e presencial.

Inscrições devem ser feitas pelo site da instituição.

Veja as etapas do processo seletivo divulgadas pelo instituto:

1. Testes de Análise de Aptidão Lógica “on-line” e confirmação da inscrição (até 15/01/16) via pagamento de taxa de R$ 63,00.

2. Resultado no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM

3. Prova de Análise e Interpretação de Linguagens e Prova Produção Textual.