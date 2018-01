Primeira fase da Unesp é neste domingo

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) realizará no dia 8 de novembro a prova da primeira fase do Vestibular 2010. Os 76.511 candidatos deverão comparecer ao local de prova às 13 horas, quando está prevista a liberação da entrada no prédio. O fechamento dos portões está marcado para as 14 horas. O exame terá duração de 4h30. A prova será aplicada em 30 cidades do Estado de São Paulo. A cidade com o maior número de candidatos, 15.042, é a capital.

Para identificação, será exigida a apresentação da cédula de identidade original e uma foto 3X4 recente. O material para utilização durante a prova é o seguinte: lápis preto número dois, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, apontador e borracha. O candidato não poderá realizar as provas portando relógio, calculadora, telefone celular, radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar. Se levados à sala, deverão ser entregues ao fiscal, que os depositará em parte visível e os devolverá na saída do candidato. Boné, chapéu, lenço, gorro e óculos escuros não poderão ser usados durante a realização das provas.

A prova constará de 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de cada um dos eixos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). O gabarito e o caderno de questões serão divulgados após as 18h30 de domingo, nos sites www.unesp.br e www.vunesp.com.br. A divulgação do resultado da primeira fase, nos mesmos sites, está prevista para o dia 30 de novembro. A segunda fase será aplicada nos dias 20 e 21 de dezembro.