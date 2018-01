Primeira fase da Fuvest 2017 ocorre em 27 de novembro deste ano

SÃO PAULO – A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) – responsável pelo exame de acesso à Universidade de São Paulo (USP) e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo – divulgou nesta segunda-feira, 2, o calendário do vestibular 2017. As inscrições ocorrerão de 19 de agosto a 8 de setembro de 2016, e a primeira fase do processo seletivo será realizada em 27 de novembro. Já as provas da segunda fase serão de 8 a 10 de janeiro de 2017.No vestibular deste ano, a Fuvest ofereceu 9.568 vagas na USP e 120 na Santa Casa. Outras 1.489 cadeiras da USP foram ofertadas pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A Fuvest informou que o calendário do vestibular foi definido após reunião, ocorrida em 5 de abril, em São Paulo, entre representantes da instituição e de USP, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual Campinas (Unicamp), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), PUC de Campinas (Puccamp), Universidade Mackenzie, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e Faculdade de Medicina de Marília (Famema).