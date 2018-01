Primeira edição do USP Talks será sobre zika

SÃO PAULO – Um ano após a zika ser confirmada no Brasil, o que podemos dizer com certeza sobre o vírus e sua relação com más-formações congênitas em bebês? E o que se pode fazer para acabar com o mosquito transmissor da zika e da dengue, o Aedes aegypti?

Essas perguntas serão abordadas no primeiro evento da série USP Talks – iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo e do Estado, em parceria com a Livraria Cultura -, que ocorrerá nesta quarta-feira, 27, e terá como palestrantes os professores Paolo Zanotto e Margareth Capurro, do Instituto de Ciências Biomédicas.

Virologista, Zanotto estuda o zika há mais de 20 anos, em parceria com africanos. Desde 2015, coordena uma força-tarefa de laboratórios que investiga o vírus e a relação com a microcefalia, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Margareth é bioquímica, com grande experiência no estudo de mosquitos transmissores de doenças e das viroses associadas. Sua principal linha de pesquisa está relacionada ao uso de mosquitos transgênicos como estratégia de controle de epidemias.

Cada pesquisador se apresenta por 15 minutos, com meia hora de bate-papo com a plateia ao final. O evento será no Teatro Eva Herz, da Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073), das 12h30 às 13h30, com transmissão ao vivo pela internet. A entrada é gratuita, com distribuição de senhas no local.

A proposta do USP Talks é trazer especialistas da academia para falar sobre temas de grande relevância, em um formato diferenciado de palestra – informal, simples, rápido e personalizado. “Um cidadão melhor informado estará melhor preparado para lidar com toda a complexidade que temos na nossa sociedade e para tomar suas decisões”, diz o pró-reitor de Pesquisa da USP, José Eduardo Krieger. Os eventos serão moderados pelo jornalista Herton Escobar, repórter de ciência e meio ambiente do Estado.