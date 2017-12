Primavera Árabe e Sudão do Sul caem na Fuvest

* Por Lorena Amazonas e Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – Os primeiros estudantes a deixar os locais de prova da Fuvest disseram que o exame perguntou sobre Primavera Árabe e a criação do Sudão do Sul. Também houve um texto em inglês sobre a disseminação de informações no passado e nos dias de hoje, marcados pelo uso das redes sociais.

Em novembro, o Estadão.edu publicou reportagens sobre temas da atualidade que poderiam cair na Fuvest. Leia o material sobre Primavera Árabe e Sudão do Sul.

Em breve, mais informações sobre o exame.