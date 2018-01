Presidente do Ipea faz avaliação do ensino brasileiro no CIEE

O economista Marcio Pochmann, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ministra a palestra Avaliação do ensino brasileiro e proposta do seu aprimoramento no Fórum Permanente de Debates do CIEE sobre a Realidade Brasileira de 2011, promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O evento acontecerá às 19 horas de quarta-feira, 15 de junho, no auditório Ernesto Igel do CIEE (Rua Tabapuã, 540 – Itaim Bibi, São Paulo).

O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo site do CIEE.